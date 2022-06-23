Ди Мария, Паредес и Ло Чельсо состязались в прыжках на искусственного слона

Аргентинские футболисты Анхель Ди Мария (без клуба), Леандро Паредес («ПСЖ») и Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм») проводят совместный отпуск. Игроки решили посостязаться в прыжках на искусственного слона. Если Ди Мария и Паредес смогли справиться с поставленной задачей, то у 26-летнего Ло Чельсо возникли проблемы.

Напомним, в ближайшее время 34-летний Ди Мария, выступавший за «ПСЖ» с 2015 года, должен подписать контракт с туринским «Ювентусом». Соглашение 27-летнего Паредеса, по сведениям L'Equipe, было автоматически продлено с 2023 на 2024 год. 26-летний Ло Чельсо, который в минувшем сезоне играл на правах аренды за «Вильярреал», с большой долей вероятности останется в команде на постоянной основе.