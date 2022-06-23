«Интер» вступил в переговоры с представителями Дибалы

«Интер» связался с агентами бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, аналогичный ход предприняли скауты «Ромы», сейчас аргентинец выбирает между двумя клубами.
В «Интере» вернулись к кандидатуре хавбека после достижения договорённостей с «Челси» по аренде Ромелу Лукаку. Пауло подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около € 8 млн в год с учётом бонусов. В скором времени аргентинец пройдёт медосмотр.
Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» получилась рваной: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл 38 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул команду и находится в статусе свободного агента.
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