Чалханоглу: «Интер» намного сильнее «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, ранее выступавший за «Милан», оценил два итальянских клуба.

«Интер» намного сильнее «Милана». Мы проиграли дерби после 75-й минуты, когда заменили меня и Перишича. Мы вели в счёте 1:0, а в итоге проиграли 1:2. Нашей неудаче способствовал Симоне Индзаги, я сказал ему об этом. А в полуфинале Кубка Италии мы их разгромили», — цитирует Чалханоглу Tivibu Spor.

«Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В сезоне-2020/2021 в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».



Помимо «Милана» и «Интера», в четвёрку лучших команд Серии А сезона-2021/2022 вошли «Наполи» и «Ювентус». Эти четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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