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Садио Мане назвал свой самый памятный эпизод за карьеру в «Ливерпуле»

Садио Мане назвал свой самый памятный эпизод за карьеру в «Ливерпуле»
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30-летний сенегальский нападающий Садио Мане дал прощальное интервью пресс-службе «Ливерпуля» перед переходом в «Баварию», ответив на вопрос о наиболее запомнившемся эпизоде своей карьеры в составе «мерсисайдцев».

«Один из самых памятных моментов карьеры моего пребывания в «Ливерпуле»? Ух! Я думаю, что это хороший, но не самый сложный вопрос, я отвечу! Я остановлюсь в первую очередь на 2019 году, когда мы дома обыграли «Барселону», это было невероятно, а также когда мы выиграли Лигу чемпионов. Для меня пока это лучший, восхитительный момент, или эпизод, который наверняка навсегда останется в моей голове», — приводит слова Мане пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

Напомним, Садио Мане выступал за австрийский «Зальцбург» и «Саутгемптон», из которого в 2016 году перешёл в «Ливерпуль». За мерсисайдцев Мане в 269 встречах забил 120 голов и сделал 48 результативных передач.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне.

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