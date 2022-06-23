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Капитан «Пари Нижний Новгород»: турнир – отличная подготовка к старту чемпионата

Капитан «Пари Нижний Новгород»: турнир – отличная подготовка к старту чемпионата
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Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал старт команды в предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер» и свой забитый мяч.

«Интересный турнир с прекрасной организацией. Мы играли с чемпионом страны на идеальном поле, на матче было много болельщиков. И остальные соперники на этом турнире очень достойные. Считаю, это отличная подготовка к старту чемпионата. Гол после подачи углового? Мы работаем над стандартами на тренировках. Николай Калинский обладает великолепным мастерством в плане доставки мяча. Будем стараться забивать со стандартов и в дальнейшем», – приводит слова Гоцука пресс-служба ФК «Пари Нижний Новгород».

Основное время встречи с «Зенитом» завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались чемпионы России (5:3). Согласно регламенту турнира, питерцы набрали два очка, клуб из Нижнего Новгорода – одно.

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