«Монца» Берлускони, вышедшая в Серию А, начала переговоры о переходе форварда «Реала»

«Монца», президентом которой является бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони, инициировала переговоры о трансфере 25-летнего испанского нападающего мадридского «Реала» Борхи Майораля. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Ранее Майораль уже выступал в Италии – за «Рому», в составе которой провёл 56 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и восемью результативными передачами.

Напомним, в конце мая «Монца» бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони сумела впервые в своей истории пробиться в высший дивизион чемпионата Италии – Серию А.

Ожидается, что в ближайшее время «Монцу» пополнит 34-летний экс-защитник «Интера» Андреа Раноккия, в списке интересов также нападающий «нерадзурри» Андреа Пинамонти и хавбек «Ромы» Гонсало Вильяр.

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