Бразильский «Ботафого» может приобрести Хамеса Родригеса

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, выступающий в Катаре за «Аль-Райян», может продолжить карьеру в Бразилии. На футболиста претендует чемпион страны «Ботафого», сообщает UOL.
90% акций «Ботафого» владеет американец Джон Текстор. Сейчас клуб нацелен на приобретение звёздных игроков, и один из них – экс-футболист «Порту», «Монако», «Реала», «Баварии» и «Эвертона» Хамес Родригес, с 2021 года играющий в Катаре.
«Ботафого» вполне готов удовлетворить требования «Аль-Райяна» в $ 5 млн. В то же время основным препятствием издание называет нежелание самого Хамеса переезжать в Бразилию – он предпочёл бы продолжить карьеру в Европе. Тем не менее переговоры о потенциальном трансфере продолжаются.
30-летний Хамес Родригес провёл 86 матчей за сборную Колумбии и забил 24 мяча. У него за плечами два чемпионата мира – в Бразилии (2014, четвертьфинал) и России (2018, 1/8 финала).
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