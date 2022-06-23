Роналдо возвращается на «Маракану», где не забивал в официальных матчах

Бразильское издание Globo анонсирует предстоящий поединок Кубка Бразилии «Флуминенсе» – «Крузейро» сквозь призму возвращения на стадион «Маракана» легендарного Роналдо.
Сейчас Зубастик является владельцем «Крузейро». Как игрок он провёл на «Маракана» три матча, но так и не смог забить. При этом ему удалось отличиться в товарищеской игре при открытии стадиона после реконструкции к чемпионату мира, которая состоялась в 2013 году.
Также Globo отмечает, что Роналдо смотрел матч чемпионата «Флуминенсе» с «Аваи» в ночь на понедельник и в преддверии кубковой игры «Крузейро» на этом стадионе выразил недовольство состоянием газона.
Роналдо завершил карьеру игрока в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии. В декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Также он является главным акционером испанского «Вальядолида».
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