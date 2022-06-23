«Бенфика» может перехватить у «Милана» аргентинского полузащитника

Хавбек аргентинского «Ривер Плейта» Энцо Фернандес является приоритетной трансферной целью португальской «Бенфики», сообщает Maisfutebol.
Спортивный директор «Бенфики» Руи Педро Браз прибыл в Аргентину для нового раунда переговоров по футболисту и намерен улучшить позиции, чтобы выиграть конкуренцию у других клубов. Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Вулверхэмптона» и «Милана», который рассматривал его как альтернативу Ренату Саншешу из «Лилля».
В контракте 21-летнего Фернандеса прописана клаусула в € 25 млн, однако стороны могут сойтись на компромиссной сумме. Португальский журналист Педру Сепульведа добавляет деталей в «Твиттере»: «Бенфика» заплатит € 18 млн за 75% прав на игрока, который прибудет в Португалию после Копа Либертадорес и подпишет пятилетний контракт.
Вырученные за Энцо Фернандеса деньги «Ривер Плейт» может направить на приобретение нападающего Мигеля Борхи из колумбийского «Атлетико Хуниор».
В нынешнем сезоне центральный полузащитник Энцо Фернандес провёл за «Ривер Плейт» 24 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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