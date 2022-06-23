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Аргентинский суд предъявил врачам Марадоны обвинение в убийстве

Аргентинский суд предъявил врачам Марадоны обвинение в убийстве
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Восемь врачей легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны предстанут перед судом на родине по обвинению в убийстве, согласно постановлению, опубликованному 22 июня после завершения расследования его смерти в ноябре 2020 года из-за остановки сердца, сообщает Reuters.

В 236-страничном документе, судья поставил под сомнение поведение, активное или бездействующее, каждого из обвиняемых, которое привело и способствовало достижению плачевного результата. В постановлении отмечается, что восемь человек, включая врачей, медсестёр и психолога, которые ухаживали за Марадоной, обвиняются в «обычном убийстве», серьёзном обвинении, которое означает умышленное лишение жизни.

Комиссия, назначенная для расследования смерти Марадоны, пришла к выводу, что медицинская команда звезды футбола действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом». В свою очередь, обвиняемые отрицают свою ответственность за смерть Марадоны. Судья сказал, что адвокаты некоторых ходатайствуют о прекращении дела.

Преступление такого характера в Аргентине обычно влечёт за собой тюремное заключение на срок от 8 до 25 лет, согласно уголовному кодексу страны. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

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