Ривалдо считает, что Винисиус может быть одним из кандидатов на «Золотой мяч» в 2023 году

Чемпион мира 2002 года Ривалдо отметил прогресс футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«В прошедшем сезоне Винисиус значительно прибавил, он стал еще опаснее у чужих ворот. Если он продолжит в том же духе, то утвердится в статусе одной из звёзд «Реала», тем более что через несколько лет уйдет на пенсию Бензема. Будет ли Винисиус претендентом на «Золотой мяч»? Сезон ещё даже не начался и говорить предметно о фаворите трудно, но я не считаю, что он чем-то уступает Мбаппе, Де Брёйне или кому-то ещё. И титулы, которые выигрывает клуб, также будут очень важны для итогового выбора», – приводит слова Ривалдо Lance.
Ривалдо провёл лучшие годы карьеры в «Барселоне», где отыграл пять сезонов. Именно благодаря выступлениям в составе каталонского клуба он стал обладателем «Золотого мяча» в 1999 году.
Гол Ривалдо ударом через себя в ворота «Валенсии»
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