Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ривалдо считает, что Винисиус может быть одним из кандидатов на «Золотой мяч» в 2023 году

Ривалдо считает, что Винисиус может быть одним из кандидатов на «Золотой мяч» в 2023 году
Комментарии

Чемпион мира 2002 года Ривалдо отметил прогресс футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«В прошедшем сезоне Винисиус значительно прибавил, он стал еще опаснее у чужих ворот. Если он продолжит в том же духе, то утвердится в статусе одной из звёзд «Реала», тем более что через несколько лет уйдет на пенсию Бензема. Будет ли Винисиус претендентом на «Золотой мяч»? Сезон ещё даже не начался и говорить предметно о фаворите трудно, но я не считаю, что он чем-то уступает Мбаппе, Де Брёйне или кому-то ещё. И титулы, которые выигрывает клуб, также будут очень важны для итогового выбора», – приводит слова Ривалдо Lance.

Ривалдо провёл лучшие годы карьеры в «Барселоне», где отыграл пять сезонов. Именно благодаря выступлениям в составе каталонского клуба он стал обладателем «Золотого мяча» в 1999 году.

Гол Ривалдо ударом через себя в ворота «Валенсии»

Новость по теме
Винисиус продлил контракт с «Реалом». О сделке объявят в июле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022