Украинец Довбик ведёт переговоры с «Ноттингемом». Его просматривали в игре с Уэльсом

25-летний украинский нападающий «Днепр-1» Артём Довбик привлёк внимание ещё одного европейского клуба – «Ноттингем Форест», вернувшегося в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает портал Nottingham Forest News со ссылкой на Sport Arena.

Агент футболиста подтвердил, что ведёт с английским клубом переговоры о возможном переходе игрока. Отмечается, что наставник «Ноттингема» Стив Купер отправлял скаутов на стыковой матч к отбору на ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной (1:0), чтобы оценить игрока вживую, в той игре он появился на поле лишь на 13 минут.

Согласно информации источника, «Ноттингем» готов предложить за игрока около € 12 млн. При этом, существует и альтернативный вариант – в лице экс-форварда «Ливерпуля» Тайво Авоньи, ныне выступающего за «Унион».

Напомним, в прошедшем сезоне за «Днепр-1» Довбик принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.

Гол Довбика принёс Украине ничью в матче с Ирландией.

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