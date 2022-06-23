Мане: для меня это странно больше не являться игроком «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, который перешёл в мюнхенскую «Баварию» в нынешнее трансферное окно, ответил на вопрос журналиста, каково себя больше не чувствовать футболистом английской команды.
«Безусловно, это достаточно странно, когда ты не являешься членом такого клуба. Я провёл целых шесть лет на „Энфилде“ и теперь всё ощущается иначе. Это были замечательные годы, просто невероятные. С первого дня моего пребывания там я наслаждался каждой тренировкой с ребятами. И особенно играть на виду у замечательных болельщиков.
Сейчас же, пришло время прощаться. Ну и что ты можешь сказать при таком раскладе?", — приводит слова сенегальца официальный сайт «Ливерпуля».
Вчера, 22 июня, «Бавария» объявила о переходе 30-летнего сенегальского нападающего. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки по форварду «Ливерпуля» составила € 32 млн. Мане подписал контракт с новой командой на три года.
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