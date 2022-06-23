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Последние детали перехода Погба в новый клуб должны быть урегулированы сегодня

Последние детали перехода Погба в новый клуб должны быть урегулированы сегодня
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Последние детали перехода французского полузащитника Поля Погба в туринский «Ювентус» должны быть урегулированы сегодня, сообщает Джанлука Ди Марцио в социальной сети.

По информации источника, сторонам осталось обсудить только один значимый пункт — будет ли контракт подписан на четыре года или на три с возможностью продления. Медосмотр Погба должен пройти с 5 по 8 июля.

Напомним, игрок сборной Франции покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона. Помимо туринцев, французский «ПСЖ» также предпринимает попытки подписать футболиста.

В завершившемся сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Погба в € 48 млн.

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