Мане: переходя в «Ливерпуль», я следовал зову сердца

Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оценил правильность своего перехода из «Саутгемптона» к мерсисайдцам.



«Когда я выступал за «Саутгемптон», мне позвонил Юрген Клопп и я согласился перейти сюда, хотя мерсисайдцы тогда даже не выступали в Лиге чемпионов. Тогда я следовал зову сердца, потому что я себя видел только в «Ливерпуле». Считаю, что мой переход состоялся в правильное время», — цитирует Мане официальный сайт «Ливерпуля».



Вчера, 22 июня, «Бавария» объявила о переходе 30-летнего сенегальского нападающего. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки по форварду «Ливерпуля» составила € 32 млн. Мане подписал контракт с новой командой на три года.

Мане начал свою профессиональную карьеру в клубе Лиги 2 «Метц» в возрасте 19 лет, но после единственного сезона покинул его и перешёл в австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» в 2012 году. В сезоне-2013/2014 сенегалец перешёл в «Саутгемптон», из которого в 2016 году подписал контракт с «Ливерпулем».