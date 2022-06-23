Победа «Колорадо» над «Тампой», будущее Кокорина в «Фиорентине». Главное к утру

«Колорадо Эвеланш» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина рассказал, где игрок начнёт новый сезон, очередной обсуждаемый ролик московского «Спартака» перед Суперкубком России с «Зенитом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Колорадо» победил «Тампу» в овертайме, увеличив отрыв в финальной серии плей-офф НХЛ.
2. Агент Кокорина рассказал, когда футболист присоединится к сборам «Фиорентины».
3. «Спартак» адресовал «Зениту» новый ролик по тематике Суперкубка в стиле «Ералаша».
4. Чалханоглу: Ибрагимович не способствовал чемпионству «Милана». Он любит внимание.
5. Опубликовано время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России.
6. Во время победного гола в овертайме на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо».
7. «Ему лучше бы оглядываться по сторонам». Журналист — об игроке, травмировавшем Кучерова.
8. НХЛ выступила с заявлением по поводу победного гола Кадри.
9. Садио Мане назвал свой самый памятный эпизод за карьеру в «Ливерпуле».
10. Дарси Кемпер стал первым голкипером, который ассистировал в финале Кубка Стэнли.
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