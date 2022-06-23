Победа «Колорадо» над «Тампой», будущее Кокорина в «Фиорентине». Главное к утру

«Колорадо Эвеланш» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина рассказал, где игрок начнёт новый сезон, очередной обсуждаемый ролик московского «Спартака» перед Суперкубком России с «Зенитом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Колорадо» победил «Тампу» в овертайме, увеличив отрыв в финальной серии плей-офф НХЛ.

2. Агент Кокорина рассказал, когда футболист присоединится к сборам «Фиорентины».

3. «Спартак» адресовал «Зениту» новый ролик по тематике Суперкубка в стиле «Ералаша».

4. Чалханоглу: Ибрагимович не способствовал чемпионству «Милана». Он любит внимание.

5. Опубликовано время начала матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России.

6. Во время победного гола в овертайме на льду находились шесть полевых игроков «Колорадо».

7. «Ему лучше бы оглядываться по сторонам». Журналист — об игроке, травмировавшем Кучерова.

8. НХЛ выступила с заявлением по поводу победного гола Кадри.

9. Садио Мане назвал свой самый памятный эпизод за карьеру в «Ливерпуле».

10. Дарси Кемпер стал первым голкипером, который ассистировал в финале Кубка Стэнли.