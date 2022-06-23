Источник: «Фиорентина» подпишет защитника «Шахтёра» Додо за € 14 млн

Фланговый защитник донецкого «Шахтёра» Додо с большой долей вероятности продолжит карьеру в итальянской Серии А. В услугах 23-летнего бразильца заинтересована «Фиорентина», информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Согласно сведениям источника, после первого этапа переговоров на прошлой неделе «Фиорентина» продолжает стремительно приближаться к подписанию Додо. Руководство «фиалок» готово заплатить за игрока «Шахтёра» € 14 млн, чтобы закрыть сделку как можно скорее.
23-летний Додо стал игроком украинской команды в январе 2018 года, перейдя из «Куритибы» за € 2 млн. Нынешняя рыночная стоимость защитника оценивается в 10 раз больше. За это время Додо в 97 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в августе 2025 года.
Напомним, за «Фиорентину» с января 2021 года выступает российский нападающий Александр Кокорин. Ранее появилась информация, что стороны могут расторгнуть контракт.
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