Генрих Мхитарян подписал двухлетний контракт с «Интером»
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Бывший полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян перешёл в «Интер» на правах свободного агента, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своих социальных сетях. 33-летний футболист уже подписал с миланским клубом контракт до 2024 года с зарплатой € 3,5 млн в год. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время.
Мхитарян, с 2019 года выступавший за «Рому», отклонил предложение римлян о новом контракте из-за неучастия команды в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. «Рома» предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.
В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.
Новость по темеИсточник: Мхитарян прошёл медосмотр перед переходом в «Интер»
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