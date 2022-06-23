Источник: «Ференцварош» Черчесова предложил Дзюбе контракт на три года

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.
Как информирует журналист Алан Мур в своём «твиттере», венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетний контракт с зарплатой $ 1 млн.
Также сообщается, что переговоры с Артёмом провёл действующий чемпион Греции – «Олимпиакос».
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Артём Дзюба близок к переезду в Турцию. Интерес к нему приписывали «Галатасараю» и «Фенербахче».
Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
- 23 июня 2022
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