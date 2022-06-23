«Барселоне» предложили приобрести Неймара за € 50 млн

Нападающего «ПСЖ» Неймара предложили «Барселоне», за которую он выступал до перехода в французский клуб, сообщил спортивный журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV. Каталонскому клубу предложили оформить трансфер форварда за € 50 млн. По информации источника, клубы могут пойти на торг.



Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил туринскому «Ювентусу» арендовать бразильского футболиста на сезон. Также есть вероятность, что соглашение между «ПСЖ» и Неймаром будет автоматически продлено на сезон 1 июля 2022 года в связи с пунктом в его контракте.



Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. В минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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