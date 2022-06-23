Центральный защитник Азат Байрыев подписал соглашение с «Кубанью», сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист является её воспитанником. Выступать за команду экс-игрок «Ротора» будет под 28-м номером.



Азат Байрыев по ходу карьеры также выступал за белгородский «Салют», брянское «Динамо», «Аланию», «СКА-Энергию», пензенский «Зенит» и «Волгарь». С лета 2018 года Байрыев играл за «Ротор». В 93 матчах за волгоградцев он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Всего же в составе «Кубани» защитник провёл 104 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.



Азат Байрыев вернулся в «Кубань» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 225 тыс.

Новость по теме «Рубин» объявил о заключении контракта с хавбеком «Кубани» Чуперкой