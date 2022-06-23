«Спартак» поздравил с юбилеем фанатское объединение Supporters Group

Московский «Спартак» поздравил с юбилеем часть своего фанатского движения под названием Supporters Group. Данное объединение болельщиков было создано ровно 10 лет назад.

«Supporters Group — 10 лет! Поздравляем важную часть спартаковского движа с юбилеем. Желаем успехов в делах и побед красно-белых на любой арене и площадке», — написала пресс-служба «Спартака» в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также красно-белые завоевали Кубок России почти после 20-летнего перерыва. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», с которым «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок России.