«Неуважение, оскорбления, угрозы». Экс-тренер «Велеса» объяснил решение покинуть клуб

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев объяснил решение покинуть московский клуб. Одной из причин ухода специалиста стал конфликт со спортивным директором клуба Тенгизом Путкарадзе.

«Последнее время, проведённое в «Велесе», я могу описать тремя словами: неуважение, оскорбления, угрозы. Начало было очень хорошее: полное взаимопонимание с руководством, как результат — три победы и одна ничья в первых пяти матчах. Но дальше начались нефутбольные моменты, которые в итоге вылились в совсем дикую ситуацию.

Люди начали влезать в тренировочный процесс, в игровые моменты — и президент, и спортивный директор. У них были свои взгляды на игру. Нет, когда президент звонит и спрашивает, почему играет тот или иной футболист, это нормально. Я всегда старался объяснить причину — кто-то выглядел лучше, кто-то лучше подходил под соперника. Мы могли проговорить по 2-3 часа. Но когда начинают влезать в дела, где у вас нет опыта — от этого страдает команда.

Во время тренировки я подошёл к спортивному директору. На конкретном примере показал, почему тот игрок, которого они предлагали поставить, хуже. А в ответ полетела грязь. Почти дошло до физического контакта. Он подошёл ко мне вплотную. Я понял, что это все.

Он извинился на следующий день. Но извиняться нужно было не передо мной, а перед всеми теми, кто тогда находился на поле и слышал это. Да и сами извинения уже ничего не решали — нельзя допускать такие ситуации в принципе. Мне было очень жаль покидать ребят. Но я понимал, что может случиться дальше. Если человек оскорбил главного тренера один раз, это может и повториться», — приводит слова Бушуева Sport24.