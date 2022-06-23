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«Неуважение, оскорбления, угрозы». Экс-тренер «Велеса» объяснил решение покинуть клуб

«Неуважение, оскорбления, угрозы». Экс-тренер «Велеса» объяснил решение покинуть клуб
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Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев объяснил решение покинуть московский клуб. Одной из причин ухода специалиста стал конфликт со спортивным директором клуба Тенгизом Путкарадзе.

«Последнее время, проведённое в «Велесе», я могу описать тремя словами: неуважение, оскорбления, угрозы. Начало было очень хорошее: полное взаимопонимание с руководством, как результат — три победы и одна ничья в первых пяти матчах. Но дальше начались нефутбольные моменты, которые в итоге вылились в совсем дикую ситуацию.

Люди начали влезать в тренировочный процесс, в игровые моменты — и президент, и спортивный директор. У них были свои взгляды на игру. Нет, когда президент звонит и спрашивает, почему играет тот или иной футболист, это нормально. Я всегда старался объяснить причину — кто-то выглядел лучше, кто-то лучше подходил под соперника. Мы могли проговорить по 2-3 часа. Но когда начинают влезать в дела, где у вас нет опыта — от этого страдает команда.

Во время тренировки я подошёл к спортивному директору. На конкретном примере показал, почему тот игрок, которого они предлагали поставить, хуже. А в ответ полетела грязь. Почти дошло до физического контакта. Он подошёл ко мне вплотную. Я понял, что это все.

Он извинился на следующий день. Но извиняться нужно было не передо мной, а перед всеми теми, кто тогда находился на поле и слышал это. Да и сами извинения уже ничего не решали — нельзя допускать такие ситуации в принципе. Мне было очень жаль покидать ребят. Но я понимал, что может случиться дальше. Если человек оскорбил главного тренера один раз, это может и повториться», — приводит слова Бушуева Sport24.

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Теги Футбол РПЛ Sport24 Велес •••

Заглавное фото: Мысякин Александр, «Чемпионат»

Источник: Sport24

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