Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил возможный переход Дзюбы в «Ференцварош» Черчесова

Радимов оценил возможный переход Дзюбы в «Ференцварош» Черчесова
Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ференцвароша» к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Не знаю, пойдёт ли Дзюбе на пользу воссоединение с Черчесовым. Даже не представляю, сможет ли Станислав Саламович вдохнуть новую жизнь в российского форварда. Но мне было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Ференцвароше». Вы в этом году смотрели матчи чемпионата Венгрии? Вот и я нет. Поздравляю «Ференцварош» с игрой в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Но я не знаю силу ни турецкого, ни венгерского чемпионатов», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетний контракт с зарплатой $ 1 млн.

Новость по теме
Источник: «Ференцварош» Черчесова предложил Дзюбе контракт на три года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022