Радимов оценил возможный переход Дзюбы в «Ференцварош» Черчесова

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ференцвароша» к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Не знаю, пойдёт ли Дзюбе на пользу воссоединение с Черчесовым. Даже не представляю, сможет ли Станислав Саламович вдохнуть новую жизнь в российского форварда. Но мне было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Ференцвароше». Вы в этом году смотрели матчи чемпионата Венгрии? Вот и я нет. Поздравляю «Ференцварош» с игрой в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Но я не знаю силу ни турецкого, ни венгерского чемпионатов», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трёхлетний контракт с зарплатой $ 1 млн.
- 23 июня 2022
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