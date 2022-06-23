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Дженнифер Эрмосо объявила об уходе из «Барселоны»

Дженнифер Эрмосо объявила об уходе из «Барселоны»
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Испанка Дженнифер Эрмосо объявила, что покидает женский состав «Барселоны» после окончания контракта. Полузащитник продолжит карьеру в мексиканском клубе «Пачука».

«В этой футболке я выиграла всё. И это то, что останется со мной навсегда. Игра при полных трибунах, гол на «Камп Ноу», первый кубок Лиги чемпионов. Настало время для нового приключения!» — написала Эрмосо в своём прощальном посте.

Эрмосо приходила в «Барселону» дважды. Она выступала за клуб с 2013 по 2017 год, затем провела по сезону в «ПСЖ» и «Атлетико» и в 2019-м вернулась в столицу Каталонии.

Дженнифер Эрмосо — лучший бомбардир женской «Барселоны» за всю историю, она забила 181 гол в 224 матчах. Также Эрмосо стала автором 45 голов в 91 матче за сборную Испании. Футболистка пропустит предстоящий чемпионат Европы и старт сезона мексиканской Лиги из-за травмы колена.

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