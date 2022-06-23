«Надо было уважать игроков, которые здесь много лет». Йокич — о причинах провала «Уфы»

Бывший футболист «Уфы» Боян Йокич высказался о причинах провального сезона-2021/2022 в исполнении уфимской команды.

«Почему сезон для «Уфы» получился настолько тяжёлым? Надо было уважать игроков, которые здесь много лет. Вокруг этих игроков надо было выстраивать костяк, а к ним приводить молодых футболистов с опытом Премьер-Лиги. Этого до конца не получилось сделать.

Ещё у нас был молодой тренерский штаб, для которого прошлый сезон стал первым полноценным в Премьер-Лиге. Это очень сложный турнир, в котором тяжело удержаться.

Другая важная вещь – это наша игра. Мы иногда пытались играть в красивый футбол, но нужно было просто побеждать. И ради этого, наверное, следовало играть попроще. Мы не побеждали в матчах с нашими конкурентами. Если бы набрали на три очка больше по ходу чемпионата, не было бы никакого «Оренбурга». Наверное, мы подумали, что раз нам повезло с тем пенальти в Казани, то повезёт и дальше. Но мы, наверное, не заслужили остаться в Премьер-Лиге. Да, мы играли красиво даже против лидеров, но в какой-то момент упустили свою настоящую цель – сохраниться в РПЛ. Не надо было думать о других вещах», — приводит слова Йокича Metaratings.