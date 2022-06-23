«Надо было уважать игроков, которые здесь много лет». Йокич — о причинах провала «Уфы»

Бывший футболист «Уфы» Боян Йокич высказался о причинах провального сезона-2021/2022 в исполнении уфимской команды.
«Почему сезон для «Уфы» получился настолько тяжёлым? Надо было уважать игроков, которые здесь много лет. Вокруг этих игроков надо было выстраивать костяк, а к ним приводить молодых футболистов с опытом Премьер-Лиги. Этого до конца не получилось сделать.
Ещё у нас был молодой тренерский штаб, для которого прошлый сезон стал первым полноценным в Премьер-Лиге. Это очень сложный турнир, в котором тяжело удержаться.
Другая важная вещь – это наша игра. Мы иногда пытались играть в красивый футбол, но нужно было просто побеждать. И ради этого, наверное, следовало играть попроще. Мы не побеждали в матчах с нашими конкурентами. Если бы набрали на три очка больше по ходу чемпионата, не было бы никакого «Оренбурга». Наверное, мы подумали, что раз нам повезло с тем пенальти в Казани, то повезёт и дальше. Но мы, наверное, не заслужили остаться в Премьер-Лиге. Да, мы играли красиво даже против лидеров, но в какой-то момент упустили свою настоящую цель – сохраниться в РПЛ. Не надо было думать о других вещах», — приводит слова Йокича Metaratings.
- 23 июня 2022
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:26
-
12:20
-
11:47
-
11:38
-
11:33
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
10:57
-
10:52
-
10:36
-
10:17
-
10:16
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:28
-
09:06
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
06:56
-
04:11
-
04:06
-
03:46
-
03:40
-
03:18
-
03:09
-
02:50
-
02:25