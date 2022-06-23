Кавазашвили: не говорю, что Дзюба дурак, но он допускал много ошибок. Может, поумнеет

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию об интересе со стороны «Ференцвароша» к бывшему нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Могу сказать только одно: куда бы ни пошёл Дзюба, пожелаю ему как профессионалу футбола больших успехов. Но, может быть, в человеческом плане Дзюба поумнеет чуточку. Когда будет наблюдать за РПЛ издалека, то вспомнит своё личное поведение в обществе. Может, исправится и станет умным. Я не говорю, что он дурак, но Дзюба допускал много ошибок. Так что мои лучшие пожелания», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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