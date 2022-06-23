Источник: «Коринтианс» продвинулся в переговорах по Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Юри Алберто может продолжить карьеру в Бразилии. «Коринтианс» продвинулся в переговорах по 21-летнему футболисту, информирует Fiel News в «Твиттере» со ссылкой на журналиста Самира Карвальо.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет усилить свою линию нападения, но форварды, представленные на внутреннем бразильском рынке, не устраивают клуб. Позже «Спорт-экспресс» сообщил, что «Зенит» имеет варианты двусторонней аренды Юри Алберто.
Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ сезона-2021/2022, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
- 23 июня 2022
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