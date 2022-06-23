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Йокич: после ухода в «Спартак» Газизов не оставил «Уфу», постоянно общался с клубом

Йокич: после ухода в «Спартак» Газизов не оставил «Уфу», постоянно общался с клубом
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Бывший футболист «Уфы» Боян Йокич поделился мнением о работе генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Не думаю, что вылет «Уфы» из Российской Премьер-Лиги связан с уходом Газизова в «Спартак». Было много случаев, когда с одними руководителями клуб живёт 20 лет, а потом вылетает. В клубе остался тогда Шайбеков – человек Газизова, который прошёл весь путь в «Уфе» с ним. После ухода в «Спартак» Шамиль Камилович не оставил команду, постоянно общался с клубом, и кардинально ничего не изменилось.

Надо было уважать игроков, которые здесь много лет. Вокруг этих игроков надо было выстраивать костяк, а к ним приводить молодых футболистов с опытом Премьер-Лиги. Этого до конца не получилось сделать», — цитирует Йокича Metaratings.

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