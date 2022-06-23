В ЦСКА рассказали, почему не смогли договориться с «Лиллем» о выкупе Языджи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. Напомним, армейцы не смогли договориться о выкупе футболиста у «Лилля» по окончании аренды.

«Мы благодарны Юсуфу за его период в составе ЦСКА. Он сразу стал одним из лидеров команды, автором яркого мартовского отрезка. Безусловно, Юсуф — сильный игрок. Однако наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами. Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Языджи в € 17 млн.