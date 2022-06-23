В «Зените» сообщили, что клуб не интересуется Юсуфом Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Лилля» Юсуфу Языджи, который выступал за ЦСКА на правах аренды.



«Зенит» не интересуется Языджи», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее появилась информация, что Языджи может остаться в Российской Премьер-Лиге. 25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.

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