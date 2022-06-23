Исполком РФС утвердил состав участников РПЛ сезона-2022/2023
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Сегодня, 23 июня, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Состав участников следующего розыгрыша РПЛ:
- «Зенит» (Санкт-Петербург);
- «Сочи» (Сочи);
- «Динамо» (Москва);
- «Краснодар» (Краснодар);
- ЦСКА (Москва);
- «Локомотив» (Москва);
- «Ахмат» (Грозный);
- «Крылья Советов» (Самара);
- «Ростов» (Ростов-на-Дону);
- «Спартак» (Москва);
- «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
- «Урал» (Екатеринбург);
- «Химки» (Химки);
- «Торпедо» (Москва);
- «Факел» (Воронеж);
- «Оренбург» (Оренбург).
Напомним, сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля.
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