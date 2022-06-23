Исполком РФС утвердил состав участников РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 23 июня, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Состав участников следующего розыгрыша РПЛ:

«Зенит» (Санкт-Петербург);

«Сочи» (Сочи);

«Динамо» (Москва);

«Краснодар» (Краснодар);

ЦСКА (Москва);

«Локомотив» (Москва);

«Ахмат» (Грозный);

«Крылья Советов» (Самара);

«Ростов» (Ростов-на-Дону);

«Спартак» (Москва);

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

«Урал» (Екатеринбург);

«Химки» (Химки);

«Торпедо» (Москва);

«Факел» (Воронеж);

«Оренбург» (Оренбург).

Напомним, сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля.