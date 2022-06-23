РФС переименовал ФНЛ в Первую лигу

Российский футбольный союз (РФС) вернул историческое название Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1). Теперь этот дивизион чемпионата России будет называться Первая лига.
«Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона-2022/2023», — сообщила пресс-служба РФС.
Напомним, до 1998 года второй по силе футбольный дивизион России назывался Первая лига. С 1998 по 2010 год — Первый дивизион. Позже, с 2011 года, было введено название Футбольная национальная лига (ФНЛ).
Напомним, в сезоне-2021/2022 победителем ФНЛ-1 стало московское «Торпедо». На второй строчке финишировал воронежский «Факел». В тройку лидеров также вошёл «Оренбург». Все три упомянутых клуба в следующем сезоне сыграют в РПЛ.
- 23 июня 2022
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