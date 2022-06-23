Квинси Промес вернулся в Москву и начал тренироваться со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который после отпуска вернулся в Москву немного позже остальных игроков, присоединился к команде на сборе в Тарасовке. Голландец уже тренируется под руководством Гильермо Абаскаля.



Ранее московский «Спартак» объявил, что нападающий команды Квинси Промес со следующего сезона вновь будет выступать под 10-м номером. Именно об этом «важном заявлении» шла речь в недавнем анонсе от «Спартака» с призывом «бойкотировать все свои дела».



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Промес сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. «Спартак» по итогам минувшего сезона занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России.

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