Хачатурянц: до конца июня решим по Кубку РПЛ. Турнир состоится, если будет финансирование

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, когда планируется принятие решения по Кубку Российской Премьер-Лиги.



«Думаю, что мы до конца месяца решим по Кубку РПЛ. Если будет финансирование, то понятно, что турнир будет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Сегодня, 23 июня, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Также принимались организационные решения.

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