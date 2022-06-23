Стало известно, когда РПЛ представит нового титульного спонсора

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, когда РПЛ представит своего нового титульного спонсора.



«Мы официально представим титульного спонсора РПЛ 9 июля на Суперкубке», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Сегодня, 23 июня, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и Первой лиги. Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) вернул историческое название Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1). Со следующего сезона этот дивизион чемпионата России будет называться Первая лига.

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