Языджи выступил с заявлением после ухода из ЦСКА

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи выступил с прощальным заявлением после ухода из московского ЦСКА. Напомним, футболист выступал за армейцев на правах аренды, однако о полноценном выкупе Языджи у «Лилля» российскому клубу договориться не удалось.
«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни. Моя история в ПФК ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнёров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моём сердце», — приводит слова Языджи официальный сайт ЦСКА.
25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.
- 23 июня 2022
-
16:04
-
16:03
-
15:47
-
15:46
-
15:42
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:03
-
14:55
-
14:53
-
14:49
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:20
-
14:19
-
14:17
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:48
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:06
-
13:01