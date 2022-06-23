Языджи выступил с заявлением после ухода из ЦСКА

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи выступил с прощальным заявлением после ухода из московского ЦСКА. Напомним, футболист выступал за армейцев на правах аренды, однако о полноценном выкупе Языджи у «Лилля» российскому клубу договориться не удалось.

«Вероятно, самая сложная часть нашей профессии — необходимость прощаться, но это часть жизни. Моя история в ПФК ЦСКА завершилась. Я всегда буду вспоминать это время с теплотой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, партнёров по команде, персонал, тренерский штаб, чью поддержку я ощущал на протяжении этих шести месяцев. Вы всегда будете в моём сердце», — приводит слова Языджи официальный сайт ЦСКА.

25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.