Хачатурянц прокомментировал назначение Каманцева на должность главы судейского комитета РФ
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение Павла Каманцева на должность главы судейского комитета РФС.
«По Каманцеву — это была моя настоятельная рекомендация, чтобы его назначили. Не только потому, что он профессионал, но и потому, что он пришёл со мной и знает все процессы в судействе. Павел дорос, чтобы возглавить судейство», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев был утверждён в должности главы судейского комитета РФС. Вопрос был внесён в повестку заседания исполнительного комитета по предложению Ашота Хачатурянца. Также на заседании решались организационные вопросы.
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