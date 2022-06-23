Хачатурянц рассказал, как воспринял решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, как отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок России с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок воспринял с радостью», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге, однако недавно «Спартак» сообщил, что не станет устраивать бойкот.