Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хачатурянц рассказал, как воспринял решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок

Хачатурянц рассказал, как воспринял решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, как отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок России с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок воспринял с радостью», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге, однако недавно «Спартак» сообщил, что не станет устраивать бойкот.

Суперкубок отдали Питеру из-за финала ЛЧ. Что это за «наследие», о котором говорил Дюков? Суперкубок отдали Питеру из-за финала ЛЧ. Что это за «наследие», о котором говорил Дюков?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022