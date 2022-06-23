Глава РПЛ Хачатурянц заявил, что остаётся руководителем ЭСК

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что остаётся руководителем ЭСК РФС.



«Самое главное, что я остаюсь руководителем ЭСК. Это сигнал всем, что ничего принципиально не меняется», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев был утверждён в должности главы судейского комитета РФС. Вопрос был внесён в повестку заседания исполнительного комитета по предложению Ашота Хачатурянца. Также на заседании решались организационные вопросы.



Павел Каманцев пришёл в РФС по приглашению Ашота Хачатурянца в 2019 году и стал одним из авторов судейской реформы. При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери, увеличил фонд оплаты труда арбитров и сформировал прозрачную систему рейтингов и премирования. В марте 2022 года стал исполняющим обязанности департамента судейства после ухода с поста Витора Перейры.

Новость по теме Павел Каманцев назначен на должность главы судейского комитета РФС