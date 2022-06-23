Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объяснил, в каком случае РПЛ перейдёт на систему «весна-осень».
«Я верю в демократию. РПЛ перейдёт на систему «весна-очень», если большинство клубов так решит — в таком случае всё будет изменено. Я верю в большинство», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему переход Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» не имеет смысла.
Напомним, сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Сегодня, 23 июня, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Также принимались организационные решения.
- 23 июня 2022
-
16:05
-
16:04
-
16:03
-
15:47
-
15:46
-
15:42
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:03
-
14:55
-
14:53
-
14:49
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:20
-
14:19
-
14:17
-
14:07
-
14:02
-
13:57
-
13:48
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:06