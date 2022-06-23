Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц объяснил, в каком случае РПЛ перейдёт на систему «весна-осень».



«Я верю в демократию. РПЛ перейдёт на систему «весна-очень», если большинство клубов так решит — в таком случае всё будет изменено. Я верю в большинство», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил, почему переход Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень» не имеет смысла.



Напомним, сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок страны в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Сегодня, 23 июня, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Также принимались организационные решения.