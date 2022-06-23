Мостовой: какой смысл Черчесову брать в «Ференцварош» Дзюбу, если он играть не будет?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Станислава Черчесова, который ранее заявил, что не собирается приглашать экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в венгерский «Ференцварош».

«Дзюба в «Ференцвароше» Черчесова? Этот вариант был, его рассматривали недели три назад. Я говорил: «Почему бы и нет»… Не знаю, с чем это связано. Может быть, у Черчесова другие задачи, другие цели, и, скорее всего, состав у «Ференцвароша» уже сильный: они вроде в Лигу чемпионов собирались.

А смысл брать человека, понимая, что он, грубо говоря, играть не будет, а у тренера уже весь комплект есть. Это ни в коем случае не предательство или личные дела. Дзюба же вроде в Турцию собирался подписываться? Будем следить за этим», — приводит слова Мостового Legalbet.