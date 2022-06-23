РФС признал «Зенит» лучшей командой России по итогам сезона-2021/2022
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) признал санкт-петербургский «Зенит» лучшей командой России по итогам сезона-2021/2022, информирует официальный сайт организации.
Также РФС признал наставника сине-бело-голубых Сергея Семака лучшим тренером страны по итогам минувшего сезона, а 10 футболистов «Зенита» вошли в список из 33 лучших игроков России сезона-2021/2022.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». По итогам стыковых матчей из элитного дивизиона российского футбола также вылетела «Уфа».
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