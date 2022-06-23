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Галицкий победил в номинации РФС «За вклад в развитие футбола» по итогам сезона-2021/2022

Галицкий победил в номинации РФС «За вклад в развитие футбола» по итогам сезона-2021/2022
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Исполнительный комитет Российского футбольного союза (исполком РФС) утвердил кандидатуры футбольных деятелей в номинациях по итогам сезона-2021/2022.

Так, лучшим в номинации «За вклад в развитие футбола» по итогам сезона-2021/2022 признан владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий.

Галицкий является основателем и владельцем «Краснодара». Краснодарскому клубу в феврале 2023 года исполнится 15 лет. Завершившийся сезон Российской Премьер-Лиги «Краснодар» закончил на четвёртой строчке в турнирной таблице. За время владения «Краснодаром» Галицкий построил для клуба современные базу, стадион и академию.

Несколькими неделями ранее известная журналистка Ксения Собчак заявила, что у Сергея Галицкого диагностировано онкологическое заболевание.

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