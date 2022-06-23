«Спартак» анонсировал трансфер Зиньковского

Московский «Спартак» анонсировал трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
Пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале написала: «Наконец-то готовы ответить на главный вопрос последних дней в наших комментариях!» – прикрепив скриншот множества комментариев подписчиков с вопросом «Где Зиньковский?»
Фото: Телеграм-канал «Спартака»
Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Отметим, что игрок самарского клуба стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. «Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.
- 23 июня 2022
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