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«Спартак» анонсировал трансфер Зиньковского

«Спартак» анонсировал трансфер Зиньковского
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Московский «Спартак» анонсировал трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале написала: «Наконец-то готовы ответить на главный вопрос последних дней в наших комментариях!» – прикрепив скриншот множества комментариев подписчиков с вопросом «Где Зиньковский?»

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Отметим, что игрок самарского клуба стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. «Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.

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