Президент РФС ответил на вопрос, верил ли в бойкот «Спартаком» Суперкубка
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, верил ли в бойкот «Спартаком» Суперкубка России по футболу.
«Мне ничего не известно о возможности «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок. Я никаких официальных заявлений и звонков от клуба не получал. То, что попало в медийное пространство, давайте считать за дополнительный разогрев. В бойкот я не верил: что бойкотировать игрокам «Спартака»? Возможность сыграть на современной арене, второй в России по вместимости?
Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно выше, чем в Нижнем Новгороде или Казани. Нам кажется, что в Санкт-Петербурге соберётся больше болельщиков «Спартака», чем в любом другом городе», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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