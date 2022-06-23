Дюков ответил на обвинения, что «Зенит» и «Газпром» продавили Суперкубок в Петербурге

Президент РФС Александр Дюков ответил на обвинения, что «Зенит» и «Газпром» продавили Суперкубок в Санкт-Петербурге.
«Почему не пошёл навстречу по Суперкубку? Это не я, а бюро исполкома и РПЛ. Я не пошёл навстречу как «Спартаку», так и «Зениту». Я видел, как писали, что «Зенит» и «Газпром» продавили проведение матча в Санкт-Петербурге. Но единственный вопрос, который я обсуждал с Медведевым, – более позднее начало нового сезона РПЛ. Для «Зенита» это было важно, как я понял из звонка. Этот вопрос рассматривался на заседаниях дважды, но члены бюро исполкома приняли решение поддержать большинство клубов, а не идти навстречу «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Голосовали дважды — большинство проголосовали за 16–17 июля», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 23 июня 2022
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