Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» прокомментировали трансфер Зиньковского

В «Спартаке» прокомментировали трансфер Зиньковского
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход в московский клуб полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Напомним, футболист подписал с красно-белыми контракт сроком до 31 мая 2027 года.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.

И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».

«Не нужны нам Месси с Левандовским». Вы знали, что про новичка «Спартака» есть рэп? «Не нужны нам Месси с Левандовским». Вы знали, что про новичка «Спартака» есть рэп?
Новость по теме
«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022