В «Спартаке» прокомментировали трансфер Зиньковского
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход в московский клуб полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Напомним, футболист подписал с красно-белыми контракт сроком до 31 мая 2027 года.
«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.
И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».
Новость по теме«Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского
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