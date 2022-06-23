В «Спартаке» прокомментировали трансфер Зиньковского

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал переход в московский клуб полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Напомним, футболист подписал с красно-белыми контракт сроком до 31 мая 2027 года.

«Мы счастливы, что можем порадовать болельщиков, потому что Зиньковский — это футболист, который на протяжении нескольких сезонов играет на высоком уровне. Без сомнений, он значительно усилит нашу команду.

И мы очень довольны тем, как шли переговоры по трансферу. Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».