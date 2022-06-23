Дюков опроверг информацию, что обещал Хачатурянцу мораторий на вылет в РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков опроверг информацию о том, что обещал Ашоту Хачатурянцу ввести мораторий на вылет в Российской Премьер-Лиге после сезона-2021/2022.
«Я Хачатурянцу не говорил: «Обещаю, что из РПЛ никто не вылетит». Когда это могло бы быть сказано? В марте? Я такого обещания никому не давал. Если бы оно было бы дано, на исполкоме в марте приняли бы другое решение.
Есть регламент, который нужно соблюдать. А такое решение было бы его нарушением, поэтому никто на это не пошёл. Кто в здравом уме мог пообещать, что третий-четвёртый клуб ФНЛ лишился бы права проведения стыковых матчей? Что мы тут обсуждаем?» — передаёт слова Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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- 23 июня 2022
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