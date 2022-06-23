Президент РФС рассказал, в каком случае поддержит расширение РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, в каком случае поддержит расширение Российской Премьер-Лиги.
«В перспективе я вижу возможность для расширения РПЛ до 18 клубов, но нам нужно 20–25 клубов, которые были бы готовы играть в высшей лиге и с финансовой, и с инфраструктурной точки зрения. Чтобы были сильные директора, скауты, тренеры, которые могли бы ставить агрессивный футбол. Мое мнение: когда я увижу такое количество клубов, такое количество тренеров, то я поддержу расширение. Вы возьмите статистику и посмотрите показатели, которые демонстрируют степень агрессивности и интенсивности, и сравните с клубами второго эшелона топовых лиг. Сейчас с точки зрения спортивных ожиданий нет и 16 команд в нашем чемпионате. Сокращать лигу тоже будет неправильно – клубы выступят против. Определенные вещи меняются, в команды приходят тренеры, которые видят футбол более современно. Может, должен пройти сезон-два, чтобы ситуация изменилась», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 23 июня 2022
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